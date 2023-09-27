«Союз МС-23» с российскими космонавтами вернулся на Землю
Пилотируемый "Союз МС-23" совершил посадку юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщили в Роскосмосе.
На Землю вернулись россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио, установившие рекорд пребывания на станции. Они провели в космосе 371 сутки.
Отмечается, что полет продолжится для космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуб и Константина Борисова, а также для астронавтов Жасмин Могбели, Лорала О’Хара, Андреас Могенсена и Сатоси Фурукавы.
Ранее NASA предложило запретить космическим туристам вступать в половые контакты на орбите из-за высокого риска радиации. Однако космонавт Олег Артемьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» развеял такие опасения и выступил против инициативы.
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