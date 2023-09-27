«Союз МС-23» отстыковался от МКС
Пилотируемый "Союз МС-23" с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом Франциско Рубио отстыковался от МКС, сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что полет продолжится для космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуб и Константина Борисова, а также для астронавтов Жасмин Могбели, Лорала О’Хара, Андреас Могенсена и Сатоси Фурукавы.
Ранее NASA предложило запретить космическим туристам вступать в половые контакты на орбите из-за высокого риска радиации. Однако космонавт Олег Артемьев в комментарии Telegram-канала «Радиоточка НСН» развеял такие опасения и выступил против инициативы.
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