«Союз МС-23» отстыковался от МКС

Отмечается, что полет продолжится для космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуб и Константина Борисова, а также для астронавтов Жасмин Могбели, Лорала О’Хара, Андреас Могенсена и Сатоси Фурукавы.

Ранее NASA предложило запретить космическим туристам вступать в половые контакты на орбите из-за высокого риска радиации. Однако космонавт Олег Артемьев в комментарии Telegram-канала «Радиоточка НСН» развеял такие опасения и выступил против инициативы.

