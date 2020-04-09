«Союз МС-16» с экипажем отправился на МКС

«Союз МС-16» - первый пилотируемый корабль, который отправился на орбиту на ракете «Союз-2.1а» с российской системой управления. Ранее пуски осуществлялись на «Союзе-ФГ» с украинской системой управления, отмечает life.ru.

Ранее командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин сообщил, что экипаж находится более месяца на карантине из-за пандемии коронавируса.

Иванишин также рассказал, что космонавты во время миссии на МКС всегда могут поесть, однако имеется и ряд останавливающих факторов.



