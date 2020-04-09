«Союз МС-16» с экипажем отправился на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала в четверг утром с космодрома Байконур. С очередной миссией на Международную космическую станцию (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди, сообщает RT.

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«Союз МС-16» - первый пилотируемый корабль, который отправился на орбиту на ракете «Союз-2.1а» с российской системой управления. Ранее пуски осуществлялись на «Союзе-ФГ» с украинской системой управления, отмечает life.ru.

Ранее командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин сообщил, что экипаж находится более месяца на карантине из-за пандемии коронавируса.

Иванишин также рассказал, что космонавты во время миссии на МКС всегда могут поесть, однако имеется и ряд останавливающих факторов.


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Фото: roscosmos.ru
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