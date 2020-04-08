Космонавт Иванишин поделился с россиянами, как забыть про содержимое холодильника

Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин рассказал, что космонавты во время миссии на Международной космической станции (МКС) всегда могут поесть, однако есть и останавливающие факторы.

«В холодильнике всегда можно порыться, но есть два ограничения», — сказал «Интерфаксу» Иванишин.