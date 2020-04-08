Космонавт Иванишин поделился с россиянами, как забыть про содержимое холодильника
Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин рассказал, что космонавты во время миссии на Международной космической станции (МКС) всегда могут поесть, однако есть и останавливающие факторы.
«В холодильнике всегда можно порыться, но есть два ограничения», — сказал «Интерфаксу» Иванишин.
По его словам, это не должно мешать выполнению работы космонавтов. Кроме того, космонавты, сидящие в правом и левом креслах, должны набирать и терять вес одинаково для удержания балансировки.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в эфире НСН, как в условиях самоизоляции сочетать правильное питание и двигательную активность, не увеличив при этом вес тела. Специалист предупредила об опасности ежедневного потребления продуктов, которые люди закупили на «чёрный день».
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