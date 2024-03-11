«Сотни миллионов долларов»: Российской авиаотрасли не хватает 500 самолетов

«Один поддержанный самолет стоит от 50 до 80 миллионов долларов. У нас дефицит самолетов, которые могут летать по международным направлениям. Еще у нас много самолетов, которые стоят у забора и являются донорами. Какие-то запчасти снимаются, но эти запчасти тоже ведь не новые. Каждый узел, каждая деталь имеет гарантийный срок эксплуатации – какое-то количество часов полета. Практически любая деталь имеет свой ресурс. С каждым годом самолеты на территории России этот ресурс теряют. Если в 2022 году самолетов у нас было 750-800, то сегодня в лучшем случае 500 самолетов летают, а остальные просто стоят. А самолет, который стоит, быстрее разрушается, его никто не обслуживает», - рассказал он.

Ситуацию с производством отечественных самолетов Сытник назвал «мрачноватой». По его оценкам, стране для полетов по России и в дружественные страны необходимо около тысячи самолетов.

«Для нормальной эксплуатации по России и для наших туристов самолетов необходимо около тысячи. У нас уже не хватает, а выпуск наших самолетов мы перенесли на 2026 год, ситуация мрачноватая, конечно. Хотя начались какие-то действия по выпуску, испытания и работы ведутся», - заключил собеседник НСН.

Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, рассказал ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев «Радиоточке НСН».

