«Сотни миллионов долларов»: Российской авиаотрасли не хватает 500 самолетов

В 2022 году самолетов в России было порядка 750-800, сегодня в лучшем случае 500 самолетов летают, остальные идут на запчасти, заявил НСН Юрий Сытник. 

Российской авиаотрасли для нормального функционирования необходимо около тысячи самолетов, сегодня в стране летают всего 500, заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН.

Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний, пишет «Коммерсант». Отмечается, что дополнительное финансирование позволит выкупить около 90 самолетов.

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«Один поддержанный самолет стоит от 50 до 80 миллионов долларов. У нас дефицит самолетов, которые могут летать по международным направлениям. Еще у нас много самолетов, которые стоят у забора и являются донорами. Какие-то запчасти снимаются, но эти запчасти тоже ведь не новые. Каждый узел, каждая деталь имеет гарантийный срок эксплуатации – какое-то количество часов полета. Практически любая деталь имеет свой ресурс. С каждым годом самолеты на территории России этот ресурс теряют. Если в 2022 году самолетов у нас было 750-800, то сегодня в лучшем случае 500 самолетов летают, а остальные просто стоят. А самолет, который стоит, быстрее разрушается, его никто не обслуживает», - рассказал он.

Ситуацию с производством отечественных самолетов Сытник назвал «мрачноватой». По его оценкам, стране для полетов по России и в дружественные страны необходимо около тысячи самолетов.

«Для нормальной эксплуатации по России и для наших туристов самолетов необходимо около тысячи. У нас уже не хватает, а выпуск наших самолетов мы перенесли на 2026 год, ситуация мрачноватая, конечно. Хотя начались какие-то действия по выпуску, испытания и работы ведутся», - заключил собеседник НСН.

Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, рассказал ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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