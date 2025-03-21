СМИ: Застрявшим на МКС астронавтам грозят боли в спине до конца жизни

По словам медиков, отсутствие гравитации на станции снижает сжимающую нагрузку на позвоночник, заставляя его выпрямляться и удлиняться. Когда астронавты возвращаются, позвоночник постепенно приходит в нормальную форму, но становится значительно слабее. Кроме того, отсутствие гравитации на МКС приводит к потере костной массы и атрофии мышц, что также сказывается на состоянии спины и позвоночника. Эти факторы снижают прочность и устойчивость позвоночника, что приводит к острой или хронической боли.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу задержки возвращения американских астронавтов. Он заявил, что администрация его предшественника Джо Байдена «позорно» игнорировала проблему с возвращением экипажа, который оказался на орбите на гораздо более длительный срок, чем было запланировано.

