Трамп попросил SpaceX вернуть застрявших на МКС астронавтов
29 января 202504:01
Американский лидер Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой как можно скорее вернуть на Землю двух астронавтов Starliner, застрявших на МКС с июня прошлого года.
Об этом сообщил в соцсети X политик и глава компании Илон Маск. Миллиардер пообещал это сделать. Маск назвал ужасным тот факт, что администрация бывшего американского президента Джо Байдена «бросила» астронавтов на МКС на такой долгий срок.
Ранее астронавт сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru