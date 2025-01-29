Трамп попросил SpaceX вернуть застрявших на МКС астронавтов

Об этом сообщил в соцсети X политик и глава компании Илон Маск. Миллиардер пообещал это сделать. Маск назвал ужасным тот факт, что администрация бывшего американского президента Джо Байдена «бросила» астронавтов на МКС на такой долгий срок.

Ранее астронавт сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

