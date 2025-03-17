Трамп обвинил Байдена в задержке с возвращением американских астронавтов с МКС

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу задержки возвращения американских астронавтов с Международной космической станции (МКС). Он заявил, что администрация его предшественника Джо Байдена «позорно» игнорировала проблему с возвращением экипажа, который оказался на орбите на гораздо более длительный срок, чем было запланировано.

Трамп отметил, что после восьми месяцев пребывания на станции, вместо ожидаемых восьми дней, вопрос возвращения астронавтов наконец решается. Запланированная отстыковка корабля Crew Dragon с астронавтами Ником Хейгом, Суни Уильямсом, Бутчем Уилмором и российским космонавтом Александром Горбуновым состоится 18 марта, а посадка экипажа ожидается 20 марта.