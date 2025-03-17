Трамп обвинил Байдена в задержке с возвращением американских астронавтов с МКС
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу задержки возвращения американских астронавтов с Международной космической станции (МКС). Он заявил, что администрация его предшественника Джо Байдена «позорно» игнорировала проблему с возвращением экипажа, который оказался на орбите на гораздо более длительный срок, чем было запланировано.
Трамп отметил, что после восьми месяцев пребывания на станции, вместо ожидаемых восьми дней, вопрос возвращения астронавтов наконец решается. Запланированная отстыковка корабля Crew Dragon с астронавтами Ником Хейгом, Суни Уильямсом, Бутчем Уилмором и российским космонавтом Александром Горбуновым состоится 18 марта, а посадка экипажа ожидается 20 марта.
Трамп подчеркнул, что администрация Байдена «проигнорировала инцидент, поскольку вопрос был сочтен неудобным для них».
Задержка с возвращением экипажа произошла из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner, который не смог завершить испытательную миссию и вернуться на Землю в установленный срок. В результате астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс остались на МКС, передает «Радиоточка НСН».
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