СМИ: Западное оружие не сможет противостоять ракетному комплексу «Авангард»
Западным странам следует обратить внимание на перевооружение российской армии на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщило издание Mirror.
По мнению экспертов, скорость полета «Авангарда» в 27 раз выше, чем скорость звука. Такие характеристики делают российское оружие недосягаемым для западной техники.
Аналитики подчеркнули, что «Авангард», оборудованный гиперзвуковым планирующим блоком, покидает пределы земной атмосферы, прежде чем уничтожить множество целей, менее чем за полчаса.
О том, что данный ракетный комплекс не имеет аналогов в мире, заявлял и российский лидер Владимир Путин еще в марте 2018 года, выступая перед Федеральным собранием.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации России на Украине, начали применять на Днепре аэролодку Alligator («Аллигатор»).
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