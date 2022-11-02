«Калашников» начал поставки в российские войска новейших беспилотников

Концерн «Калашников» начал поставки российской армии новейших беспилотников коптерного типа. Об этом заявил глава холдинга Алан Лушников.

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«Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно. Часть находится в разработке и выйдет на серию в следующем году», — цитирует Лушникова ТАСС.

Глава концерна отметил, что среди разработок «Калашникова» — номенклатура «для самого разного назначения». В качестве примера Лушников привел коптер ZALA 421-24 компании ZALA AERO (входит в ГК «Калашников» «Ростеха»), способный работать в условиях радиоэлектронного противодействия и в режиме полного радиомолчания.

Ранее Минобороны обнародовало кадры использования российскими военными дронов-камикадзе «Ланцет». Отечественные беспилотники демонстрируют высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций, поражении живой силы противника, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФБеспилотникиКонцерн "калашников"
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