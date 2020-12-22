СМИ: выход космонавтов в открытый космос на МКС могут отложить
Очередной выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции могут перенести с весны на лето следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительную программу полета МКС от корпорации «Энергия».
Ранее планировалось, что выход состоится в марте. Теперь его могут отложить на июнь 2021 года. В этом случае его осуществят космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые отправятся на МКС в апреле.
При этом график полетов на 2021 год еще не утвержден.
Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции совершит два выхода в открытый космос в январе следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA.
В текущем году экипаж станции выполнил восемь выходов с борта МКС, из них семь по американской программе и один - по российской.
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