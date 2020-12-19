В «Роскосмосе» раскрыли методику ликвидации утечки воздуха на МКС
Чтобы найти место новой утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда», камеру обтянут пленкой и добьются понижения давления для обнаружения места утечки. Об этом исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.
«Планы простые - уменьшать объемы (промежуточной камеры – прим. НСН) с помощью пленки. Если сейчас удастся между шпангоутами натянуть пленку, то объем уменьшится, а скорость падения давления увеличится», - цитирует Крикалева РИА Новости.
Представитель «Роскосмоса» отмечает, что специальный прибор для поиска утечек воздуха результатов не лал, поэтому приходится прибегать к кустарным методам.
В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, способствующая утечке кислорода со станции. Пробоина была временно устранена, однако Сергей Крикалев предположил, что воздух может уходить в другом месте.
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