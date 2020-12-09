Астронавты два раза выйдут в открытый космос в январе
Экипаж Международной космической станции совершит два выхода в открытый космос в январе следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA.
В текущем году экипаж станции выполнил восемь выходов с борта МКС, из них семь по американской программе и один - по российской.
В настоящее время на станции помимо астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Кэтлина Рубинса и Шэннона Уолкера работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японец Соити Ногути.
Ранее стало известно о том, что российские космонавты в следующем году установят рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции.
В 2021 году ожидается семь выходов в открытый космос. Последний рекорд по числу российских выходов с МКС был зафиксирован в 2013 году - шесть. Всего с 2001 по 2020 годы на МКС было осуществлено 55 выходов российских космонавтов в открытый космос.
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