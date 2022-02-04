СМИ: В России появится первый в мире самолет с ракетами обратного старта

Российский модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом, который способен перехватывать расположенные у него «за спиной» цели. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил успешный первый полет

Как отметил собеседник агентства, на первом вновь изготовленном бомбардировщике установлена радиолокационная станция заднего обзора. Она позволит Ту-160М применять ракеты «обратного старта» для самообороны от истребителей, ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух». Снаряды «обратного старта» по указанию хвостовой РЛС бомбардировщика смогут поражать цели в задней полусфере.

При этом такие ракеты способны поражать цели и в передней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС разворачиваясь в полете на 180 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:СамолетыРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры