Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил успешный первый полет

Успешный первый полет совершил легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал». Об этом 30 января заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Легкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полёт… В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», - цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга.

Полет состоялся в Свердловской области. Самолет поднялся в воздух с аэродрома «Екатеринбург» в городе Арамиль. Полет длился около 25 минут на высоте 500 метров. По словам летчика-испытателя первого класса Валентина Лаврентьева, управлявшего воздушным судном, в ходе полетного задания все системы работали в штатом режиме, пишут «Известия».

Самолет ЛМС-901 «Байкал» способен выполнять не только пассажирские перевозки. Он предназначен для доставки грузов, осуществлять полеты по заданию санавиации, вести патрулирование и мониторинг. Также новый самолет применим для задач в авиалесоохране и для авиационных сельхозработ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолетыСамолетДенис Мантуров
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