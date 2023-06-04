СМИ: три китайских космонавта вернулись на Землю
4 июня 202308:03
Спускаемая капсула китайского корабля «Шэньчжоу-15» приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает Xinhua.
На Землю вернулись три космонавта. Спасатели извлекли их из капсулы.
В начале ноября Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru