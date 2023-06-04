СМИ: три китайских космонавта вернулись на Землю

Спускаемая капсула китайского корабля «Шэньчжоу-15» приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает Xinhua.

Китайский корабль «Шэньчжоу-15» состыковался с «Тяньгун»

На Землю вернулись три космонавта. Спасатели извлекли их из капсулы.

В начале ноября Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун».

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Фото: NASA
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