Китайский корабль «Шэньчжоу-15» состыковался с «Тяньгун»

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15», на борту которого три космонавта, успешно состыковался с основным отсеком «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун».

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Весь полет космического корабля длился около 6,5 часов. После стыковки состоится первая в истории станции ротация экипажей на орбите. Так, экипаж «Шэньчжоу-14» после шестимесячной миссии отправится на Землю, а прилетевший экипаж останется работать на станции до мая 2023 года.

В начале ноября Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун». После перестыковки лабораторного модуля «Мэнтянь» три отсека станции образовали на орбите объект Т-образной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:Космический КорабльКосмосКитай
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