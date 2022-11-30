Китайский корабль «Шэньчжоу-15» состыковался с «Тяньгун»

Весь полет космического корабля длился около 6,5 часов. После стыковки состоится первая в истории станции ротация экипажей на орбите. Так, экипаж «Шэньчжоу-14» после шестимесячной миссии отправится на Землю, а прилетевший экипаж останется работать на станции до мая 2023 года.

В начале ноября Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун». После перестыковки лабораторного модуля «Мэнтянь» три отсека станции образовали на орбите объект Т-образной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

