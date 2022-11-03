Китай заявил о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции

Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун», сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР.

Сообщается, что после перестыковки лабораторного модуля «Мэнтянь» три отсека станции образовали на орбите объект Т-образной формы.

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Также уточняется, что экипаж корабля «Шэньчжоу-14» войдет в модуль вечером.

Ранее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обозначил проблемы в строительстве Российской орбитальной служебной станции. По его словам, из-за неопределенностей Россия вынуждена остаться на МКС.

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Фото: roscosmos.ru
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