Китай заявил о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции

Также уточняется, что экипаж корабля «Шэньчжоу-14» войдет в модуль вечером.

Ранее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обозначил проблемы в строительстве Российской орбитальной служебной станции. По его словам, из-за неопределенностей Россия вынуждена остаться на МКС.

