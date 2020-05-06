СМИ: Трамп намерен осваивать ресурсы Луны без участия России
Проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне готовит администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет.
Известно, что документ, в частности, направлен на то, чтобы дать компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, право становиться собственниками этих ресурсов.
Источник также отмечает, что в ближайшие недели должностные лица США планируют официально обсудить соглашение с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ. Россия в этом списке не фигурирует по рекомендации Пентагона, который обеспокоен «опасными маневрами» российских спутников, подчеркивает Москва 24.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о праве американцев на добычу космических ресурсов. Он также поручил обсудить с другими странами вопросы использования, разработки и добычи ископаемых на планетах и спутниках.
Ранее НСН писала, что в Кремле прокомментировали указ президента США Дональда Трампа, которым он разрешил коммерческую добычу ресурсов на Луне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми любые попытки «приватизации» космоса.
Песков отметил, что подобные решения нуждаются в «сугубо юридической оценке», сообщает RT. При этом пресс-секретарь президента отказался со своей стороны давать такую оценку.
«Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" - были бы неприемлемыми», - сказал Песков.
Отметим, что генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев, комментируя для НСН указ Трампа, заявил, что добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, будет экономически нецелесообразной.
Кроме того, на указ американского президента отреагировала и российская госкорпорация Роскосмос, назвав подобное решение Трампа «агрессивным».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- «Ещё не плато»: Инфекционист о смягчении карантина
- Омбудсмен раскритиковал общественные работы для оставшихся без работы россиян
- Ролик о чипировании посредством COVID-19 сочли фейком
- Глава МИД Украины рассказал, как будет «возвращать» Крым
- Климатолог: Россия теплеет в 2,5 раза быстрее жарких стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru