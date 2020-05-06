СМИ: Трамп намерен осваивать ресурсы Луны без участия России

Проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне готовит администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет.

Известно, что документ, в частности, направлен на то, чтобы дать компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, право становиться собственниками этих ресурсов.

Источник также отмечает, что в ближайшие недели должностные лица США планируют официально обсудить соглашение с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ. Россия в этом списке не фигурирует по рекомендации Пентагона, который обеспокоен «опасными маневрами» российских спутников, подчеркивает Москва 24.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о праве американцев на добычу космических ресурсов. Он также поручил обсудить с другими странами вопросы использования, разработки и добычи ископаемых на планетах и спутниках.