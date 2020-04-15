NASA планирует построить телескоп на обратной стороне Луны

Ранее НСН писала, что NASA готовится нанести кинетический удар по астероиду, который направляется к Земле. Об этом, ссылаясь на данные Американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщает издание Science Alert.

Специалисты подчёркивают, что это небесное тело никак не угрожает нашей планете, однако удар, при помощи которого изменится траекторию полета астероида, послужит своеобразной тренировкой для системы защиты Земли от более крупных астероидов.

В начале марта стало известно, что потенциально опасный астероид под номером 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле в конце апреля. Добавим, на максимально близкое расстояние небесное тело приблизится к нашей планете 29 апреля. Специалисты отмечают, что астероид будет находиться в 6,29 млн км от Земли. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от нашей планеты до Луны.

