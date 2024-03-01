СМИ: сроки поставок всех новых гражданских самолетов сдвигаются на пару лет
В России программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года, сообщает «Коммерсант».
Речь идет обо всех гражданских проектах — МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114 и «Байкал». Авиационная промышленность страны не успевает испытать лайнеры в установленные в 2022 году сроки. Кроме того, по данным издания, их характеристики не соответствуют изначально планировавшимся.
Например, флагман МС-21 стал тяжелее почти на 6 тонн, из-за чего дальность и высота его полета существенно сократились. В Минпромторге рассчитывают, что планы поставок будут в будущем наверстаны.
Собеседники газеты считают эти ожидания невыполнимыми в условиях спецоперации. Часть из них ожидает дефицита флота и предполагает, что перевозчикам придется искать самолеты в дружественных странах.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что старт серийных поставок среднемагистральных пассажирских самолётов МС-21 переносится на 2025–2026 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru