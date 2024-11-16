СМИ: SpaceX может осуществить 400 запусков корабля Starship за четыре года

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о планах значительно увеличить число запусков космического корабля Starship во время президентства избранного лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal.

Компания SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship

Отмечается, что глава организации и «давний заместитель» основателя SpaceX Илона Маска рассказала об этом на мероприятии для инвесторов.

«Гвинн Шотвелл... заявила... что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет», — говорится в материале.

Ранее SpaceX произвела пятый тестовый запуск Starship. Как отмечал Илон Маск, корабль позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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