СМИ: SpaceX может осуществить 400 запусков корабля Starship за четыре года

Отмечается, что глава организации и «давний заместитель» основателя SpaceX Илона Маска рассказала об этом на мероприятии для инвесторов.

«Гвинн Шотвелл... заявила... что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет», — говорится в материале.

Ранее SpaceX произвела пятый тестовый запуск Starship. Как отмечал Илон Маск, корабль позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле.

