СМИ: SpaceX может осуществить 400 запусков корабля Starship за четыре года
Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о планах значительно увеличить число запусков космического корабля Starship во время президентства избранного лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal.
Отмечается, что глава организации и «давний заместитель» основателя SpaceX Илона Маска рассказала об этом на мероприятии для инвесторов.
«Гвинн Шотвелл... заявила... что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет», — говорится в материале.
Ранее SpaceX произвела пятый тестовый запуск Starship. Как отмечал Илон Маск, корабль позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru