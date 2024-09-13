Маск: Starship сможет спасти жизнь от вымирания на Земле

«Starship сделает жизнь многопланетной и сохранит ее от вымирания... если этому не помешает бюрократия», — отметил Маск.

По его словам, государственное регулирование с каждым годом становится «все более удушающим», в таких условиях все крупные проекты в США могут оказаться незаконными.

Starship разрабатывает компания SpaceX, принадлежащая Маску. Предполагается, что корабль сможет в разных версиях применяться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, миссий на Луну и Марс или к более далеким объектам.

