Маск: Starship сможет спасти жизнь от вымирания на Земле

Космический корабль Starship позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом миллионер написал в соцсети Х.

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«Starship сделает жизнь многопланетной и сохранит ее от вымирания... если этому не помешает бюрократия», — отметил Маск.

По его словам, государственное регулирование с каждым годом становится «все более удушающим», в таких условиях все крупные проекты в США могут оказаться незаконными.

Starship разрабатывает компания SpaceX, принадлежащая Маску. Предполагается, что корабль сможет в разных версиях применяться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, миссий на Луну и Марс или к более далеким объектам.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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