Компания SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX произвела пятый тестовый запуск космического корабля Starship, который создается для полетов на Луну и Марс.

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Запуск произошел около15:25 по московскому времени. Кроме того, компания впервые смогла посадить на стартовую площадку носитель Super Heavy.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на пятый тестовый запуск корабля.

Как заявил Илон Маск, в ближайшие годы компания SpaceX осуществит беспилотные полеты на Луну и Марс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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