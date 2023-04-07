«Ростех»: Начало серийных поставок самолёта МС-21 намечено на 2024 год

В сообщении говорится, что сначала будут переданы шесть авиалайнеров, постепенно объёмы и темпы производства будут увеличиваться.

Также в госкорпорации напомнили, что оснащаться МС-21 будут двигателями ПД-14, производство которых налажено в Перми на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации.

«По планам к 2030 году мы будем выпускать по 160 двигателей ежегодно. Это амбициозная задача, и мы её выполним», - говорится в заявлении.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 стартует в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».