СМИ: Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации
Россия не вошла в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) после процедуры переизбрания, передает Reuters.
По данным агентства, Россия не смогла получить необходимое число голосов, которые бы обеспечили РФ место в Совете организации, в состав которого входят 36 членов.
Reuters объясняет решение участников голосования действиями России на Украине.
ИКАО является специализированным учреждением ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации, а также осуществляет координацию деятельности по повышению безопасности и эффективности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru