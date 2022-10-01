СМИ: Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации

Россия не вошла в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) после процедуры переизбрания, передает Reuters.

Путин анонсировал «системное перевооружение» гражданской авиации России

По данным агентства, Россия не смогла получить необходимое число голосов, которые бы обеспечили РФ место в Совете организации, в состав которого входят 36 членов.

Reuters объясняет решение участников голосования действиями России на Украине.

ИКАО является специализированным учреждением ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации, а также осуществляет координацию деятельности по повышению безопасности и эффективности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыРоссийская АвиацияАвиацияРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры