СМИ: Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации

По данным агентства, Россия не смогла получить необходимое число голосов, которые бы обеспечили РФ место в Совете организации, в состав которого входят 36 членов.

Reuters объясняет решение участников голосования действиями России на Украине.

ИКАО является специализированным учреждением ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации, а также осуществляет координацию деятельности по повышению безопасности и эффективности.