Путин анонсировал «системное перевооружение» гражданской авиации России
Российскую гражданскую авиацию ожидает «системное перевооружение». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.
«Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», — рассказал глава государства.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») подписали соглашение о покупке 339 самолетов российского производства, напоминает Ura.ru. Перевозчик приобретет машины в период с 2023 по 2030 год, пишет «Свободная пресса». Сумма сделки составила более 1 трлн рублей.
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