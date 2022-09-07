Путин анонсировал «системное перевооружение» гражданской авиации России

«Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», — рассказал глава государства.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») подписали соглашение о покупке 339 самолетов российского производства, напоминает Ura.ru. Перевозчик приобретет машины в период с 2023 по 2030 год, пишет «Свободная пресса». Сумма сделки составила более 1 трлн рублей.

