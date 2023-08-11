СМИ: разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту

Ракета стартовала в 09:11 по местному времени. Разгонному блоку предстоит два раза включить свой маршевый двигатель. Через 1 час 10 минут он выведет станцию на траекторию полета к Луне.

«Луна-25» станет первой отечественной лунной миссией за почти 50 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

