СМИ: разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту

Российский разгонный блок «Фрегат» с лунной станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты «Союз 2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный» в Амурской области, сообщает РИА Новости.

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Ракета стартовала в 09:11 по местному времени. Разгонному блоку предстоит два раза включить свой маршевый двигатель. Через 1 час 10 минут он выведет станцию на траекторию полета к Луне.

«Луна-25» станет первой отечественной лунной миссией за почти 50 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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