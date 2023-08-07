Жителей хабаровского поселка эвакуируют перед запуском станции «Луна-25»
Жителей Шахтинска в Хабаровском крае эвакуируют 11 августа из-за предполагаемого падения ступеней ракеты «Союз-2.1б». Об этом сообщил глава Верхнебуреинского района региона Алексей Маслов.
По его словам, 7 августа состоялось заседание штаба по подготовке плана действий при прохождении ракеты со спутником «Луна-25» над Верхнебуреинским районом. Выезд в зону падения первой ступени ракеты будет запрещен.
«В предполагаемую зону ... попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея», — написал Маслов в своем Telegram-канале.
Жителей Шахтинска эвакуируют в пятницу в 07:30 (14:30 мск), отмечает телеканал «360».
Старт ракеты «Союз-2.1б» для запуска миссии «Луна-25» запланирован на 11 августа, пуск состоится с космодрома Восточный. Роскосмос запустит российскую лунную станцию впервые за 50 лет, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru