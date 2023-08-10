Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет лунную миссию
Пуск новой российской межпланетной автоматической станции на Луну намечен на 11 августа, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».
«Луна-25» станет первой отечественной лунной миссией за почти 50 лет. Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартует с космодрома Восточный в третьем часу утра.
Автоматической станции предстоит совершить мягкую посадку в окрестностях Южного полюса спутника Земли для поиска воды.
В беседе с РИА Новости астроном Владимир Сурдин оценил успех миссии в 50%. По его словам, Россия сохранила квалификацию на уровне советской космонавтики, передает «Радиоточка НСН».
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