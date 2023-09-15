СМИ раскрыли личности экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8
Вместе с лётчиком Максимом Кузьминовым на борту угнанного им на Украину вертолёта Ми-8 находились два его сослуживца - Никита и Хуршед, фамилии которых не раскрываются, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, это 28-летние лётчики. Никита обучался в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, а Хуршед - в Сызранском лётном училище. Они служили вместе с Кузьминовым в Черниговке в Приморском крае.
О судьбе Никиты и Хуршеда информации нет. Кузьминов лишь намекнул, что члены экипажа были ликвидированы, так как оказали сопротивление, о чём также заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
Ранее родственница Кузьминова заявила, что поступок мужчины никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нём, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru