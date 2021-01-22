СМИ: производство ракет для полетов на Луну начнется в Москве с 2024 года
Водородные ступени российских ракет-носителей «Ангара-А5В», которые планируется использовать для отправки космонавтов на Луну, смогут начать изготавливать в Москве с 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центра Хруничева.
С этой целью в Центре намечается реконструкция четырех корпусов и перевооружение одного из них, а также строительство двух новых корпусов.
Объект планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. Это позволит создать необходимые производственные мощности.
Стоимость производства «Ангары-А5», согласно финансовому отчету Центра Хруничева за 2019 год, составляет семь миллиардов рублей, что втрое дороже тяжелой ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить. Даже если учесть, что при запуске в серию она станет дешевле, сумма слишком велика, а от стоимости запуска напрямую зависит конкурентоспособность.
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