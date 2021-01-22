СМИ: производство ракет для полетов на Луну начнется в Москве с 2024 года

Водородные ступени российских ракет-носителей «Ангара-А5В», которые планируется использовать для отправки космонавтов на Луну, смогут начать изготавливать в Москве с 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центра Хруничева.

С этой целью в Центре намечается реконструкция четырех корпусов и перевооружение одного из них, а также строительство двух новых корпусов.