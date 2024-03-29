СМИ: Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию

58-летний пассажир во время полета пожаловался на боль в груди и низкое давление. У мужчины было учащенное сердцебиение, кожа была бледной. Ранее он перенес инфаркт.

Пилоты приняли решение продолжать полет. К прибытию в аэропорт назначения экипаж запросил скорую помощь и реанимацию. После посадки пассажира забрали врачи.

Ранее россиянин, ожидавший вылета Бангкок — Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» потерял сознания и впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

