СМИ: Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию
Пассажир рейса, который выполнял перелет по маршруту Москва — Пермь, почувствовал себя плохо, а после приземления попал в реанимацию, сообщает телеканал «360».
58-летний пассажир во время полета пожаловался на боль в груди и низкое давление. У мужчины было учащенное сердцебиение, кожа была бледной. Ранее он перенес инфаркт.
Пилоты приняли решение продолжать полет. К прибытию в аэропорт назначения экипаж запросил скорую помощь и реанимацию. После посадки пассажира забрали врачи.
Ранее россиянин, ожидавший вылета Бангкок — Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» потерял сознания и впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru