СМИ: Водовоз протаранил пассажирский самолет в аэропорту «Домодедово»
Водовоз врезался в самолет в аэропорту «Домодедово», сообщает Телеграм-канал «112».
Как отмечается, самый большой в мире пассажирский самолет «Аэрбас А-380» должен был вылететь в Дубай. По предварительным данным, водитель грузовика перепутал педали и вместо того, что плавно припарковаться и заправить самолет водой, он нажал на газ и прорезал фюзеляж лайнера.
Рейс после инцидента отложили на неопределенный срок. Виновнику ЧП потребовалась медпомощь. Он в состоянии глубокого стресса был госпитализирован.
Ранее в аэропорту на западе Японии столкнулись два самолета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru