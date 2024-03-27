СМИ: Водовоз протаранил пассажирский самолет в аэропорту «Домодедово»

Как отмечается, самый большой в мире пассажирский самолет «Аэрбас А-380» должен был вылететь в Дубай. По предварительным данным, водитель грузовика перепутал педали и вместо того, что плавно припарковаться и заправить самолет водой, он нажал на газ и прорезал фюзеляж лайнера.

Рейс после инцидента отложили на неопределенный срок. Виновнику ЧП потребовалась медпомощь. Он в состоянии глубокого стресса был госпитализирован.

Ранее в аэропорту на западе Японии столкнулись два самолета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

