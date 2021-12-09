СМИ назвали дату третьего пуска тяжелой ракеты «Ангара»

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на 23 декабря. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

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Как отметил собеседник агентства, пуск «Ангары» с космодрома Плесецк состоится в 18:00. Резервная дата запуска ракеты — 24 декабря.

«Ангару» тяжелого класса уже запускали с Плесецка в декабре прошлого года. Первый пуск ракеты состоялся в декабре 2014 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» в первой половине 2022 года.

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