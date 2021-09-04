Путин осмотрел строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара»
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Амурскую область осмотрел строительную площадку стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.
Как сообщает ТАСС, глава государства осмотрел макеты устройства стартового стола для «Ангары» и космического корабля «Орел».
Кроме того, президенту доложили о строительстве второй очереди Восточного. По словам гендиректора производственно-строительного объединения «Казань» Равиля Зиганшина, незавершенным осталось одно из сооружений, строительство которого идет с отставанием из-за погодных условий. Однако ожидается, что работы будут завершены в срок, к концу 2022 года.
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