Рогозин назвал сроки пуска легкой ракеты «Ангара»
Пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» запланирован на первую половину 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе форума ЕАЭС «Космическая интеграция».
«У нас запуск легкой "Ангары" состоится в первом полугодии следующего года», — приводит слова Рогозина РИА Новости.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. Ракеты строятся по модульному принципу. Как отмечали ранее в Роскосмосе, первые пуски «Ангары» сверхтяжелого класса запланированы на 2026 год, носитель будет обладать повышенной грузоподъемностью и сможет выводить на орбиту 37 тонн полезной нагрузки.
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