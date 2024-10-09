СМИ: NASA заключило с Rocket Lab контракт на изучение доставки образцов с Марса

Отмечается, что в рамках контракта предполагается разработать более простую и менее дорогостоящую, чем программа Mars Sample Return, миссию по доставке образцов с Марса на Землю. Согласно данным, сумма соглашения NASA и Rocket Lab составила 625 тысяч долларов.

Таким образом, компания стала восьмой, которой NASA предложило изучить возможность альтернативы MSR.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях заявил, что может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия», передает «Радиоточка НСН».

