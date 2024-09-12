«Роскосмос» намерен договориться с NASA о продолжении перекрестных полетов

Как заявил помощник руководителя NASA Кен Бауэрсокс, двум странам ещё предстоит завершить работу над документами, которые позволят продолжить полёты после весны предстоящего года.

Бауэрсокс отметил, что программа показывает, что «Роскосмос» и NASA могут работать как единая команда и успешно поддерживать функционирование МКС.

Ранее стало известно, что россиянин Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию в составе миссии на американском корабле Crew Dragon в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

