«Роскосмос» намерен договориться с NASA о продолжении перекрестных полетов
Госкорпорация «Роскосмос» и NASA договорятся о продолжении перекрёстных полётах интегрированных экипажей на Международную космическую станцию после весны 2025 года, заявил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.
Как заявил помощник руководителя NASA Кен Бауэрсокс, двум странам ещё предстоит завершить работу над документами, которые позволят продолжить полёты после весны предстоящего года.
Бауэрсокс отметил, что программа показывает, что «Роскосмос» и NASA могут работать как единая команда и успешно поддерживать функционирование МКС.
Ранее стало известно, что россиянин Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию в составе миссии на американском корабле Crew Dragon в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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