«Роскосмос» намерен договориться с NASA о продолжении перекрестных полетов

Госкорпорация «Роскосмос» и NASA договорятся о продолжении перекрёстных полётах интегрированных экипажей на Международную космическую станцию после весны 2025 года, заявил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

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Как заявил помощник руководителя NASA Кен Бауэрсокс, двум странам ещё предстоит завершить работу над документами, которые позволят продолжить полёты после весны предстоящего года.

Бауэрсокс отметил, что программа показывает, что «Роскосмос» и NASA могут работать как единая команда и успешно поддерживать функционирование МКС.

Ранее стало известно, что россиянин Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию в составе миссии на американском корабле Crew Dragon в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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