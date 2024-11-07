Аппарат NASA передал на Землю самые четкие фотографии Юпитера
Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Juno отправил на Землю самые детальные за всю историю фотографии планеты Юпитер. Об этом пишет Newsweek.
«Последняя партия изображений, которые он отправил на Землю, действительно впечатляет», — говорится в материале.
Аппарат сделал снимки в ходе 66-го сближения с Юпитером 23 октября с помощью двухпиксельной камеры JunoCam. На кадрах видны красочные пятна на поверхности газового гиганта.
Также Juno смог приблизиться к Амальтее — одному из крупнейших спутников Юпитера.
Зонд NASA был запущен в 2011 году, он достиг Юпитера спустя пять лет. Аппарат работает рядом с планетой и ее лунами, делая фотографии и отправляя данные на Землю.
Ранее китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на планету первые в мире образцы грунта с обратной стороны Луны, напоминает Ura.ru.
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