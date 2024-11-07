Аппарат NASA передал на Землю самые четкие фотографии Юпитера

Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Juno отправил на Землю самые детальные за всю историю фотографии планеты Юпитер. Об этом пишет Newsweek.

«Последняя партия изображений, которые он отправил на Землю, действительно впечатляет», — говорится в материале.

Аппарат сделал снимки в ходе 66-го сближения с Юпитером 23 октября с помощью двухпиксельной камеры JunoCam. На кадрах видны красочные пятна на поверхности газового гиганта.

Также Juno смог приблизиться к Амальтее — одному из крупнейших спутников Юпитера.

Зонд NASA был запущен в 2011 году, он достиг Юпитера спустя пять лет. Аппарат работает рядом с планетой и ее лунами, делая фотографии и отправляя данные на Землю.

Ранее китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на планету первые в мире образцы грунта с обратной стороны Луны, напоминает Ura.ru.

