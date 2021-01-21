СМИ: NASA может сократить свою работу в России

Больше всего сокращений ожидается в Центре подготовке космонавтов. Это связано с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских «Союзах» и необходимости прохождения ими соответствующей подготовки.

Тем временем, Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил за совместную работу главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна. Об этом Рогозин сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Глава NASA покинул свой пост после ухода администрации президента Дональда Трампа. Рогозин назвал Брайденстайна "дорогим Джимом" и передал ему от всей госкорпорации "огромную благодарность за совместную работу".

