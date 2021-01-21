СМИ: NASA может сократить свою работу в России
NASA рассматривает вопрос сокращения работающих в России сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Представительства американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства есть в Центре подготовки космонавтов, Центре управления полетами и Институте медико-биологических проблем РАН - всего 90 человек.
Больше всего сокращений ожидается в Центре подготовке космонавтов. Это связано с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских «Союзах» и необходимости прохождения ими соответствующей подготовки.
Тем временем, Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил за совместную работу главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна. Об этом Рогозин сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Глава NASA покинул свой пост после ухода администрации президента Дональда Трампа. Рогозин назвал Брайденстайна "дорогим Джимом" и передал ему от всей госкорпорации "огромную благодарность за совместную работу".
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