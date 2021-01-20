Рогозин поблагодарил за совместную работу покинувшего свой пост главу NASA
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил за совместную работу главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна. Об этом Рогозин сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Глава NASA покинул свой пост после ухода администрации президента Дональда Трампа. Рогозин назвал Брайденстайна "дорогим Джимом" и передал ему от всей госкорпорации "огромную благодарность за совместную работу".
Рогозин напомнил, что США и РФ "тесно взаимодействовали" на МКС и в других космических проектах, несмотря на имеющиеся политические разногласия. Он пожелал экс-главе космического управления успехов в новой работе.
ТАСС передает, что Брайденстайн заявил о намерении уйти в отставку еще в ноябре 2020 года. Он предположил, что директором NASA должен работать тот, кто близок президенту США и кому тот будет доверять. Брайденстайн назвал "большой честью" возможность возглавлять организацию.
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