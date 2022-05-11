СМИ: Минэнерго предлагает урезать авиакомпаниям льготы на топливо

Минэнерго предложило кабмину скорректировать механизм демпфера на авиакеросин, сообщают «Известия».

Boeing оставил без запчастей российские авиакомпании

Как считают в министерстве, перевозчики в настоящее время получают несправедливо большую льготу из-за выросших экспортных цен. Для возврата к «справедливому» ценообразованию Минэнерго предлагает отвязать расчет компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной (55,9 тыс. рублей) ценами внутреннего рынка.

Отмечается, что если экспортная альтернатива вновь окажется ниже внутренних цен, то нужно будет вернуться к расчету от экспортных.

Ранее Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования глобальной навигационной спутниковой системы GPS.

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Фото: facebook.com/S7Airlines
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