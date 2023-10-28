СМИ: Космический проект Galileo зашел в тупик из-за бойкота российских технологий

«Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей», — указано в материале.

Портал отмечает, что ракета Ariane-5 была выведена из эксплуатации, носители Vega-C и Ariane-6 пока находятся на стадии разработки. Их первый полет запланирован на 2024 год. Nouvelle Tribune пишет, что Европа оказалась в «дыре возможностей».

После отказа от российских ракет «Союз» сообществу приходится обращаться к компании SpaceX, чтобы восполнить дефицит. Это демонстрирует зависимость Европы от неевропейских игроков в космосе.

Между тем боевой расчет Космических войск ВКС России запустил очередную ракету «Союз-2.1б» со спутниками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

