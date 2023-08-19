Reuters: контрразведка США предупредила компании космической отрасли о шпионах
19 августа 202320:11
Службы контрразведки Соединенных Штатов предупредили американские компании из космической отрасли о возможных попытках шпионажа со стороны иностранных государств, передает Reuters.
По данным агентства, количество шпионских угроз в космическом секторе США будет стремительно увеличиваться.
Предполагается, что главными шпионами выступят Китай и Россия.
Как сообщает «Радиоточка НСН», глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России.
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- Reuters: контрразведка США предупредила компании космической отрасли о шпионах
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru