СМИ: Кабмин России обсудит сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию

Если планы будут реализованы, время полета из московского аэропорта Внуково в Сочи сможет сократиться более чем на 20 минут и на 10 минут в обратную сторону.

Также, по данным одного из собеседников, полет из Москвы в Турцию также сократится.

Полеты через Турцию — самый дешевый и, как правило, единственный вариант провести зиму на теплом море. При этом из Антальи на Карибы и в Азию россиян будут развозить турецкие авиаперевозчики, что исключает риск ареста самолетов и испорченного отдыха.

