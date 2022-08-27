СМИ: Кабмин России обсудит сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию

Российское правительство намерено обсудить возможность использования части воздушного пространства на юге России, которое было закрыто с 24 февраля из-за специальной военной операции РФ на территории Украины, гражданскими самолетами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях.

Планируется, что этот вопрос будут решать на разъяснительном совещании, в котором будут участвовать представители авиакомпаний, по вопросам организации полетов из центра на юг Росси, минуя территорию Казахстана. Встречу проведет Госкорпорация по организации воздушного движения.

Turkish Airlines не будет возобновлять рейсы в Сочи и на Украину до 31 июля

Если планы будут реализованы, время полета из московского аэропорта Внуково в Сочи сможет сократиться более чем на 20 минут и на 10 минут в обратную сторону.

Также, по данным одного из собеседников, полет из Москвы в Турцию также сократится.

Полеты через Турцию — самый дешевый и, как правило, единственный вариант провести зиму на теплом море. При этом из Антальи на Карибы и в Азию россиян будут развозить турецкие авиаперевозчики, что исключает риск ареста самолетов и испорченного отдыха.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолетыТурцияСочиВнуково Аэропорт
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