СМИ: Кабмин России обсудит сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию
Российское правительство намерено обсудить возможность использования части воздушного пространства на юге России, которое было закрыто с 24 февраля из-за специальной военной операции РФ на территории Украины, гражданскими самолетами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях.
Планируется, что этот вопрос будут решать на разъяснительном совещании, в котором будут участвовать представители авиакомпаний, по вопросам организации полетов из центра на юг Росси, минуя территорию Казахстана. Встречу проведет Госкорпорация по организации воздушного движения.
Если планы будут реализованы, время полета из московского аэропорта Внуково в Сочи сможет сократиться более чем на 20 минут и на 10 минут в обратную сторону.
Также, по данным одного из собеседников, полет из Москвы в Турцию также сократится.
Полеты через Турцию — самый дешевый и, как правило, единственный вариант провести зиму на теплом море. При этом из Антальи на Карибы и в Азию россиян будут развозить турецкие авиаперевозчики, что исключает риск ареста самолетов и испорченного отдыха.
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