СМИ: Генпрокуратура подала судебный иск к «ПНТ»
Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Об этом сообщает РБК.
По данным источника, также среди ответчиков значатся компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» и «Алмонт Холдинг Лимитед». При этом в качестве третьих лиц в документах перечислены «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.», ФАС и Росимущество.
Издание отмечает, что подробности иска пока не раскрываются, но в последние годы прокуроры несколько раз обращались с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за коррупционной деятельности акционеров, нарушений при приватизации и прочих причин.
АО «Петербургский нефтяной терминал» принадлежит нескольким компаниям, которые зарегистрированы на Кипре. В октябре 2024 года руководство «ПНТ» сообщило, что лица, стоящие за иностранным акционером терминала, игнорируя решения российских арбитражных судов, пытались полностью контролировать терминал рейдерским захватом.
Известно, что сейчас 50% акций АО «ПНТ» владеет россиянка Елена Васильева, которая является женой основателя терминала Сергея Васильева. Она осуществляет оперативное управление объектом. Во владении кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» находятся вторые 50% акций.
В 2021 году в Санкт-Петербурге стартовало строительство нового перегрузочного комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов на территории «Петербургского нефтяного терминала» в Большом порту города. Этот проект находился в статусе стратегического инвестиционного проекта, а компания получила статус стратегического инвестора города.
В результате модернизации объект должен был стать основным местом для обработки нефтепродуктов, которые Белоруссия экспортирует через морские порты России.
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- СМИ: Генпрокуратура подала судебный иск к «ПНТ»
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