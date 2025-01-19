СМИ: Генпрокуратура подала судебный иск к «ПНТ»

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Об этом сообщает РБК.

По данным источника, также среди ответчиков значатся компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» и «Алмонт Холдинг Лимитед». При этом в качестве третьих лиц в документах перечислены «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.», ФАС и Росимущество.

Издание отмечает, что подробности иска пока не раскрываются, но в последние годы прокуроры несколько раз обращались с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за коррупционной деятельности акционеров, нарушений при приватизации и прочих причин.

АО «Петербургский нефтяной терминал» принадлежит нескольким компаниям, которые зарегистрированы на Кипре. В октябре 2024 года руководство «ПНТ» сообщило, что лица, стоящие за иностранным акционером терминала, игнорируя решения российских арбитражных судов, пытались полностью контролировать терминал рейдерским захватом.