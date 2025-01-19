СМИ: Генпрокуратура подала судебный иск к «ПНТ»

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Об этом сообщает РБК.

По данным источника, также среди ответчиков значатся компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» и «Алмонт Холдинг Лимитед». При этом в качестве третьих лиц в документах перечислены «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.», ФАС и Росимущество.

Издание отмечает, что подробности иска пока не раскрываются, но в последние годы прокуроры несколько раз обращались с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за коррупционной деятельности акционеров, нарушений при приватизации и прочих причин.

АО «Петербургский нефтяной терминал» принадлежит нескольким компаниям, которые зарегистрированы на Кипре. В октябре 2024 года руководство «ПНТ» сообщило, что лица, стоящие за иностранным акционером терминала, игнорируя решения российских арбитражных судов, пытались полностью контролировать терминал рейдерским захватом.

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Известно, что сейчас 50% акций АО «ПНТ» владеет россиянка Елена Васильева, которая является женой основателя терминала Сергея Васильева. Она осуществляет оперативное управление объектом. Во владении кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» находятся вторые 50% акций.

В 2021 году в Санкт-Петербурге стартовало строительство нового перегрузочного комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов на территории «Петербургского нефтяного терминала» в Большом порту города. Этот проект находился в статусе стратегического инвестиционного проекта, а компания получила статус стратегического инвестора города.

В результате модернизации объект должен был стать основным местом для обработки нефтепродуктов, которые Белоруссия экспортирует через морские порты России.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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