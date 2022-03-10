Росавиация опровергла сообщения об отказе Китая поставлять авиазапчасти

В сообщении ведомства говорится, что Кудинов не уполномочен делать официальные заявления, и в его компетенцию не входят вопросы поддержания лётной годности и регистрации воздушных судов. Кроме того, он не обладает достоверными сведениями.

«Не соответствуют действительности и другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов – авиакомпаний РФ и лизингодателей самолётов», - отмечается в заявлении Росавиации.

Ранее Кудинов заявил, что после 24 февраля в РФ зарегистрировали 176 самолётов, что Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей и что часть зарубежных самолётов авиакомпаний из РФ будет возвращена лизингодателям.

