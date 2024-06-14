СМИ: Сотни крепежей на фюзеляжах некоторых Boeing были установлены неправильно
Сотни крепежей на фюзеляжах некоторых самолетов Boeing серии 787 Dreamliner были установлены неправильно, пишет Reuters.
По словам источников издания, проблема связана с неправильной затяжкой более 900 крепежных элементов. Причину нарушений выясняют.
Кроме того, оказалось, что некоторые самолеты Boeing и Airbus оснащены компонентами из титана с поддельными сертификатами соответствия металла, пишет The New York Times. Ведется расследование.
Ранее стало известно, что около 300 самолетов Boeing имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву самолетов в воздухе, отмечает «Радиоточкп НСН».
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