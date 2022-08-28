СМИ: авиакомпании смогут совершать «спрямленные» рейсы Сочи с 30 августа

Спрямить маршрут из Москвы в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны авиакомпании РФ смогут с 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен до 4 сентября

«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа», - заявил собеседник ТАСС.

В понедельник, 29 августа, состоится совещание, на котором авиаперевозчики получат необходимые разъяснения о новом маршруте полетов.

По прогнозам, «спрямленный» рейс сократит время в полете примерно на 30-35 минут.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено обсудить возможность использования части воздушного пространства на юге России, которое было закрыто с 24 февраля из-за специальной военной операции РФ на территории Украины, гражданскими самолетами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях.

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ФОТО: РИА Новости
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